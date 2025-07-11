В Раде раскрыли цель встречи Зеленского с Папой Римским

Дубинский: Зеленский приехал в Ватикан для срыва переговоров в Стамбуле с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Ватикан на встречу с Папой Римским Львом XIV, чтобы сорвать встречу с Россией в Стамбуле. Об этом в своем Telegram-канале заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

По его словам, Зеленский хочет оттянуть или сорвать встречу с российской делегацией, на которой будут обсуждаться меморандумы и прекращение огня, поэтому он попросил понтифика организовать переговоры в Ватикане. «Цель — предложить альтернативную точку встречи и ждать русских там», — считает политик.

Однако, как полагает Дубинский, президент США Дональд Трамп не позволит это сделать и будет настаивать на проведении переговоров в Стамбуле.

Ранее Лев XIV предложил Зеленскому организовать переговоры по урегулированию конфликта России и Украины в Ватикане.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Ватикан не подходит в качестве площадки для переговоров по Украине. Он посчитал его «католической площадкой», а участие в переговорном процессе Папы Римского — затруднительным.

