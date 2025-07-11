Кавшар: Штрафы для производителей продуктов за обман в составе нужно увеличить

В России предложили увеличить штрафы за обман в составе продуктов и при выявлении повторных нарушений запрещать производителям работать. Об этом со ссылкой на замруководителя Центрального аппарата ЛДПР по информполитике Элеонору Кавшар сообщает РИА Новости.

Представитель партии напомнила, что последние проверки Роспотребнадзора вскрыли частые случаи использования производителями запрещенного фермента — микробной трансглютаминазы («мясного клея»), которая используется, чтобы «склеивать» мясные обрезки.

«Использование "мясного клея" запрещено в России из-за возможных тяжелых последствий: аллергии, воспаления, потенциальные онкологические риски. Но ради снижения себестоимости и презентабельного внешнего вида его продолжают применять. ЛДПР подготовлен ряд инициатив, которые направлены на изменение ситуации: жесткая ответственность за обман в составе. При системных нарушениях — не просто штраф, а запрет на деятельность. Сами штрафы также должны быть увеличены, сегодня они не пугают и не бьют по бизнесу», — пояснила Кавшар.

Мясной клей уже нашли в продаваемой в «Светофоре» колбасе и творожной массе. Также использование запретной добавки Роспотребнадзор зафиксировал в продукции «Великолукского мясокомбината». Это не первая подобная находка в продуктах производителя. Нарушения были найдены в том числе в продукции для детей.