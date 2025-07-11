Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:19, 11 июля 2025Экономика

В России предложили увеличить штрафы за обман в составе продуктов

Кавшар: Штрафы для производителей продуктов за обман в составе нужно увеличить
Вячеслав Агапов

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В России предложили увеличить штрафы за обман в составе продуктов и при выявлении повторных нарушений запрещать производителям работать. Об этом со ссылкой на замруководителя Центрального аппарата ЛДПР по информполитике Элеонору Кавшар сообщает РИА Новости.

Представитель партии напомнила, что последние проверки Роспотребнадзора вскрыли частые случаи использования производителями запрещенного фермента — микробной трансглютаминазы («мясного клея»), которая используется, чтобы «склеивать» мясные обрезки.

«Использование "мясного клея" запрещено в России из-за возможных тяжелых последствий: аллергии, воспаления, потенциальные онкологические риски. Но ради снижения себестоимости и презентабельного внешнего вида его продолжают применять. ЛДПР подготовлен ряд инициатив, которые направлены на изменение ситуации: жесткая ответственность за обман в составе. При системных нарушениях — не просто штраф, а запрет на деятельность. Сами штрафы также должны быть увеличены, сегодня они не пугают и не бьют по бизнесу», — пояснила Кавшар.

Мясной клей уже нашли в продаваемой в «Светофоре» колбасе и творожной массе. Также использование запретной добавки Роспотребнадзор зафиксировал в продукции «Великолукского мясокомбината». Это не первая подобная находка в продуктах производителя. Нарушения были найдены в том числе в продукции для детей.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Над Киевом впервые за три года появился огромный гражданский самолет. Что о нем известно?

    Российскую комедию переснимут в Египте

    Медведева показала фото в мини-шортах

    Застреленный в Киеве подполковник СБУ оказался связан с убийством Моторолы

    Грациозный кабанчик попал в объектив фотоловушки в российском заповеднике

    Затраты на личный автомобиль и каршеринг сравнили

    Стала известна цель полета Ан-124 над Киевом

    Основатель Zara купил пятизвездочный отель в Париже за 8,7 миллиарда рублей

    Член российской академии наук получил штраф за финансирование экстремизма

    Обвиненный дочерью в растлении российский многоженец заявил о тайне в этом деле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости