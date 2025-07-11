В России заявили о байденизации Трампа

Сенатор Джабаров: У нас заговорили о байденизации президента США Трампа

В России заговорили о байденизации президента США Дональда Трампа, то есть его превращении в предшественника — Джо Байдена. Об этом заявил член Совета Федерации Владимир Джабаров, его заявление опубликовано в Telegram.

По словам политика, на американского лидера давят, и в итоге тот может скатиться на позиции предыдущей администрации.

«Сам Трамп должен понимать, что это (байденизация — прим. «Ленты.ру») будет ошибкой. Что если он повторит путь Байдена, это будет путь в никуда», — подчеркнул сенатор.

Ранее о превращении Трампа в Байдена пошутил и российский военкор Владислав Шурыгин. Он выступил с таким заявлением после слов Трампа об обязанности США поставить больше оружия Киеву, чтобы Вооруженные силы Украины могли «защитить себя».