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18:18, 11 июля 2025Россия

В России заявили о байденизации Трампа

Сенатор Джабаров: У нас заговорили о байденизации президента США Трампа
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Kenny Holston / The New York Times via AP, Pool

В России заговорили о байденизации президента США Дональда Трампа, то есть его превращении в предшественника — Джо Байдена. Об этом заявил член Совета Федерации Владимир Джабаров, его заявление опубликовано в Telegram.

По словам политика, на американского лидера давят, и в итоге тот может скатиться на позиции предыдущей администрации.

«Сам Трамп должен понимать, что это (байденизация — прим. «Ленты.ру») будет ошибкой. Что если он повторит путь Байдена, это будет путь в никуда», — подчеркнул сенатор.

Ранее о превращении Трампа в Байдена пошутил и российский военкор Владислав Шурыгин. Он выступил с таким заявлением после слов Трампа об обязанности США поставить больше оружия Киеву, чтобы Вооруженные силы Украины могли «защитить себя».

ЖЗЛ
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