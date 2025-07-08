В России пошутили о превращении Трампа в Байдена

Военкор Шурыгин о позиции США по Украине: Трамп хочет взять фамилию Байдена

Президент США Дональд Трамп хочет взять фамилию своего предшественника Джо Байдена. Так словами о превращении Трампа в Байдена в контексте позиции США по отправке оружия Украине пошутил российский военкор Владислав Шурыгин в Telegram.

Шурыгин вспомнил заявление Трампа об обязанности США поставить больше оружия Киеву, чтобы Вооруженные силы Украины могли «защитить себя».

Из слов военкора следует, что разницы между предыдущим президентом США и Трампом, обещавшим положить конец конфликту на Украине и публично заявлявшим о нежелании отправлять оружие Киеву, становится все меньше.

Ранее сообщалось, что Трамп разочаровался в президенте России Владимире Путине и пообещал Владимиру Зеленскому столько военной помощи, сколько США смогут позволить себе.