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15:46, 11 июля 2025Россия

В Совфеде ответили на слова начальника Генштаба Франции об угрозе от России

Сенатор Косачев заявил о шагах Европы в подготовке нападения на Россию
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters

Каждое заявление политиков из Европы об угрозе Москвы являются шагами в подготовке нападения на Россию. Об этом заявил сенатор Совета Федерации Константин Косачев в Telegram-канале.

Так политик отреагировал на слова начальника Генштаба Вооруженных сил Франции Тьерри Буркхарда о том, что его страна является приоритетной для России.

«Каждое заявление европейских политиков о подготовке Россией нападения на Европу — это шаг в подготовке нападения Европы на Россию. Как это было в случае нападения Израиля и США на Иран. Как известно, Израиль начал подготовку к операции против Ирана в 2010 году», — написал сенатор.

Косачев напомнил, что все это время Израиль нагнетал тезис об иранской военной угрозе без каких-либо доказательств. Этим сейчас занимаются европейские страны в отношении России.

Буркхард, заявляя о том, что Кремль сделал Париж своей приоритетной целью, при этом отметил, что Франции не угрожают «прямые и серьезные нападения на ее национальную территорию». Однако он обвинил Россию в кибератаках, нападениях на водную инфраструктуру, шпионаже и распространении дезинформации.

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