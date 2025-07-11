Начальник Генштаба Буркхард: Франция — приоритетная цель для Кремля

Начальник Главного штаба Вооруженных сил Франции Тьерри Буркхард заявил, что страна является «приоритетной целью для Кремля». Его слова приводит Le Monde.

«Кремль сделал Францию ​​одной из своих приоритетных целей», — сказал глава французского Генштаба во время пресс-конференции.

Он признал, что Франции не угрожают «прямые и серьезные нападения на ее национальную территорию», но обвинил Россию в кибератаках, нападениях на водную инфраструктуру, шпионаже и распространении дезинформации. При этом Буркхард не предоставил никаких доказательств якобы совершенных Москвой действий.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что Россия не представляет опасности для стран Европы.

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что в Европейском союзе используют «российскую угрозу» в качестве обоснования для превращения Европы в милитаризированную структуру во главе с либеральными партиями.