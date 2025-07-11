В США раскрыли план Трампа по поставкам оружия Украине

Axios: Трамп намерен поставлять оружие Украине через союзников в Европе

Президент США Дональд Трамп намерен поставлять оружие Украине через союзников в Европе. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

«Президент США поставляет оборонительное оружие НАТО. НАТО может решить, что с ним делать. Мы не будем поставлять оружие на Украину», — отметил один из собеседников издания.

По словам источника, поставки могут включать не только средства противовоздушной обороны, но и наступательное вооружение. Другой неназванный чиновник уточнил, что схема поставок через европейских союзников обсуждалась, однако окончательный план остается неизвестным.

Ранее стало известно, что Трамп уже согласился предоставить Киеву некоторую военную помощь, которую у него запрашивал президент Украины Владимир Зеленский.

