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12:25, 11 июля 2025Мир

В США усомнились в уничтожении ядерных объектов Ирана

AP: Чиновники США усомнились в успехе ударов GBU-57 по ядерным объектам Ирана
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Maxar Technologies / Handout via Reuters

Чиновники из Агентства по сокращению военной угрозы Министерства обороны США усомнились в успехе ударов американских корректируемых противобункерных бомб GBU-57 по ядерным объектам Ирана. Об этом со ссылкой на высокопоставленные источники сообщает Associated Press (AP).

По словам собеседников агентства, в ведомстве «до сих пор не знают, достигли ли боеприпасы тех глубин, для которых были разработаны».

Ранее американский журнал The National Interest подсчитал, что после ударов по Ирану у США могло остаться всего шесть бомб GBU-5, чего недостаточно для возможных военных кампаний против Китая или России.

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