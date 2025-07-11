В США усомнились в уничтожении ядерных объектов Ирана

AP: Чиновники США усомнились в успехе ударов GBU-57 по ядерным объектам Ирана

Чиновники из Агентства по сокращению военной угрозы Министерства обороны США усомнились в успехе ударов американских корректируемых противобункерных бомб GBU-57 по ядерным объектам Ирана. Об этом со ссылкой на высокопоставленные источники сообщает Associated Press (AP).

По словам собеседников агентства, в ведомстве «до сих пор не знают, достигли ли боеприпасы тех глубин, для которых были разработаны».

Ранее американский журнал The National Interest подсчитал, что после ударов по Ирану у США могло остаться всего шесть бомб GBU-5, чего недостаточно для возможных военных кампаний против Китая или России.