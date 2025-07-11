Внутри российского курортного региона захотели запустить доступное авиасообщение

Вертолетные трансферы и прогулки могут стать доступными в Краснодарском крае

Вертолетные трансферы и прогулки могут стать доступными для россиян и гостей Краснодарского края. Данная идея находится в стадии рассмотрения, пишет KP.RU.

Как отметил глава курортного региона Вениамин Кондратьев, прилетевший накануне в Сочи, Краснодарский край круглогодично пользуется большой популярностью у жителей всей страны, из-за чего такое пассажирское авиасообщение упростило бы многим отдых.

«Важно, чтобы люди имели возможность быстро и безопасно посетить любую точку региона, в том числе и воздушным транспортом», — подчеркнул он.

В рамках своей поездки Кондратьев посетил центр авиации в Красной Поляне, где обслуживаются малые воздушные суда и обучают пилотов. За время работы площадки, которая открылись в 2020 году, совершено около 3,5 тысячи трансферов и вертолетных экскурсий по всему Черноморскому побережью. Глава Краснодарского края подчеркнул, что власти заинтересованы в том, чтобы подобные полеты стали доступными для жителей и гостей региона.

Чтобы воплотить идею в жизнь, необходимо создавать современную инфраструктуру, отметил губернатор, добавив, что готов поддержать эту инициативу.

Ранее сообщалось о возобновлении работы аэропорта Геленджика впервые с начала спецоперации.