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10:17, 11 июля 2025Моя страна

Внутри российского курортного региона захотели запустить доступное авиасообщение

Вертолетные трансферы и прогулки могут стать доступными в Краснодарском крае
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ

Вертолетные трансферы и прогулки могут стать доступными для россиян и гостей Краснодарского края. Данная идея находится в стадии рассмотрения, пишет KP.RU.

Как отметил глава курортного региона Вениамин Кондратьев, прилетевший накануне в Сочи, Краснодарский край круглогодично пользуется большой популярностью у жителей всей страны, из-за чего такое пассажирское авиасообщение упростило бы многим отдых.

«Важно, чтобы люди имели возможность быстро и безопасно посетить любую точку региона, в том числе и воздушным транспортом», — подчеркнул он.

В рамках своей поездки Кондратьев посетил центр авиации в Красной Поляне, где обслуживаются малые воздушные суда и обучают пилотов. За время работы площадки, которая открылись в 2020 году, совершено около 3,5 тысячи трансферов и вертолетных экскурсий по всему Черноморскому побережью. Глава Краснодарского края подчеркнул, что власти заинтересованы в том, чтобы подобные полеты стали доступными для жителей и гостей региона.

Чтобы воплотить идею в жизнь, необходимо создавать современную инфраструктуру, отметил губернатор, добавив, что готов поддержать эту инициативу.

Ранее сообщалось о возобновлении работы аэропорта Геленджика впервые с начала спецоперации.

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