Возможное возвращение Дорониной во МХАТ прокомментировали

Возвращение Дорониной во МХАТ им. Горького опровергли на фоне обысков у Кехмана

Руководитель Общероссийского профсоюза работников культуры Лидия Фомина оценила вероятность возвращения народной артистки СССР Татьяны Дорониной в руководство МХАТ им. Горького после обысков у директора театра Владимира Кехмана. Ее слова передает издание News.ru

По словам Фоминой, легендарную артистку не вернут на должность художественного руководителя. Она считает, что Доронину «вынудили уйти в тень» еще до прихода Кехмана.

«При нем она хотела вернуться, но начались проблемы из-за C. Сначала она находилась в Барвихе, сейчас живет в хорошем доме отдыха», — сообщила Лидия.

В декабре 2018 года вместо Дорониной новым худруком театра стал продюсер и режиссер Эдуард Бояков. Специально ради 86-летней артистки в МХАТе создали должность президента учреждения.

Ранее стало известно, что директора МХАТ имени Горького и художественного руководителя Михайловского театра Владимира Кехмана обвинили в растрате. У него прошли обыски.