Врач обозначил первые признаки солнечного удара

Врач Вахляев: бессилие и спутанность мыслей могут говорить о солнечном ударе

Чувство бессилия и спутанность мыслей могут указывать на признаки теплового удара. Об этом в беседе с РИА Новости заявил врач-кардиолог, анестезиолог-реаниматолог Антон Вахляев.

Также, по словам медика, идентифицировать солнечный удар можно, если человек чувствует, что его ноги или руки стали ватными. Вышеперечисленные симптомы могут говорить о скором обмороке. Врач советует, что лучше добраться туда, где есть кондиционируемые общественные места, если они присутствуют по близости.

Оказавшись в прохладном месте, необходимо принять положение сидя и начать активно пить прохладную воду, уточняет Вахляев.

Ранее врач напомнил правила поведения в жару. Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Москвы Андрей Тяжельников подчеркнул, что при температуре выше 30 градусов следует избегать чрезмерных физических нагрузок с высокой интенсивностью, а также не находиться на солнце в пиковый период его активности — с 11:00 до 16:00. Специалист рекомендовал не забывать про ношение головного убора, обильное питье воды, отказ от сладких или алкогольных напитков.