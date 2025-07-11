Врачи извлекли у жителя Курской области добравшуюся по венам от ключицы до почки пулю

Врачи извлекли у жителя Курской области добравшуюся по венам до почки пулю

В Москве врачи извлекли у жителя Курской области добравшуюся по венам от ключицы до почки автоматную пулю. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента здравоохранения Москвы.

По данным канала, россиянина доставили в институт имени Н. В. Склифосовского вертолетом. Врачи обнаружили, что пуля калибра 5,45 миллиметра мигрировала по верхней и нижней полым венам, а затем остановилась в правой почечной вене.

Пациента экстренно прооперировали. Врачи сообщили, что подобные ранения — редчайший случай. Для того чтобы извлечь инородный предмет, хирургам пришлось выделить пораженные сосуды, пережать их на шесть-семь минут, достать пулю, после чего восстановить кровоток.

Сообщается, что почка пациента не пострадала. Состояние прооперированного россиянина оценивается как стабильное.

Ранее в Самаре хирурги извлекли металлический осколок из позвоночника и спинного мозга участника специальной военной операции (СВО) на Украине. Инородный объект располагался рядом со стволом головного мозга бойца.