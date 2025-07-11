Врачи не смогли поставить диагноз сестре Жанны Фриске

Наталья Фриске заявила, что врачи не могут определить причину ее заболевания

Сестра певицы Жанны Фриске Наталья поделилась состоянием своего здоровья. Об этом она написала в своем закрытом Telegram-канале.

По словам Натальи, медики не стали выписывать ее из больницы, так как пока не смогли определить причину симптомов, которые беспокоят женщину.

«Должны были сегодня выписывать, но опять поднялась температура, воспалился еще один лимфатический узел. Решили оставить до понедельника», — призналась Фриске.

Также она сообщила, что ультразвуковое исследование и все необходимые анализы ей уже провели, но пока врачи продолжают обследование.

«Видимо, организм продолжает бороться с чем-то незаметным на первый взгляд», — добавила она.

Ранее стало известно, что сестра Жанны Фриске прокомментировала состояние после срочной операции. Экстренное хирургическое вмешательство потребовалось ей из-за абсцесса.