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13:51, 11 июля 2025Интернет и СМИ

Россиянам покажут выступления популярных артистов в прямом эфире

На синюю дорожку VK Fest выйдут Собчак, Рогов, «Бонд с кнопкой», Бузова и другие
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

VK Fest 19 и 20 июля покажет в прямом эфире шоу синей дорожки, которое впервые откроется для всех посетителей фестиваля, сообщила соцсеть.

Ведущими шоу станут Ксения Собчак, Прохор Шаляпин, Алексей Жидковский, Олег Пилягин, Александр Рогов и Алексей Сухарев. На дорожке выступят «Бонд с кнопкой», Любовь Успенская, TIGO, Николай Расторгуев, Тима ищет свет, «Город 312», ТРАВМА, Шура, АY YOLA, Катя Лель, Лариса Долина и другие звезды. Эксклюзивная трансляция шоу пройдет в официальном сообществе VK Fest «ВКонтакте».

Зрителям обещают эффектные появления на синей дорожке селебрити в специальных образах. Свои луки они обсудят со звездными стилистами Александром Роговым и Алексеем Сухаревым.

Среди приглашенных гостей шоу — IOWA, Валя Карнавал, Лариса Долина, NEMIGA, Ирина Дубцова, Анна Седокова, NAVAI, Дима Масленников, Регина Тодоренко, Денис и Елена Кукояки, Ольга Бузова и другие селебрити.

Как отметила руководитель VK Fest Зоя Новикова, синяя дорожка VK Fest каждый год отражает главные тренды — от культуры и музыки до технологий и стиля. В юбилейный год фестиваля она приобретает новое значение: теперь это не просто место встречи артистов и прессы, а часть большого шоу с участием зрителей.

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