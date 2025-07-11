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21:11, 11 июля 2025Мир

Захарова обвинила поставщиков оружия Украине в спонсировании терроризма

Захарова: Поставщики оружия Украине спонсируют террористическое отребье
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Страны, поставляющие Украине оружие, спонсируют «террористическое отребье» на Банковой и становятся соучастниками военных преступлений против мирных жителей. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, в беседе с ТАСС.

«Те, кто поставляет киевскому режиму оружие, становятся соучастниками убийства мирных граждан, уничтожения гражданской инфраструктуры, потому что знают факты и продолжают спонсировать террористическое отребье на Банковой», — подчеркнула Захарова.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что украинская армия решила увеличить масштаб обстрелов жилых домов, вымещая таким образом бессильную злобу и пытаясь показать, что будет с теми, кто остался в России и стал ее гражданином.

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