Захарова обвинила поставщиков оружия Украине в спонсировании терроризма

Захарова: Поставщики оружия Украине спонсируют террористическое отребье

Страны, поставляющие Украине оружие, спонсируют «террористическое отребье» на Банковой и становятся соучастниками военных преступлений против мирных жителей. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, в беседе с ТАСС.

«Те, кто поставляет киевскому режиму оружие, становятся соучастниками убийства мирных граждан, уничтожения гражданской инфраструктуры, потому что знают факты и продолжают спонсировать террористическое отребье на Банковой», — подчеркнула Захарова.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что украинская армия решила увеличить масштаб обстрелов жилых домов, вымещая таким образом бессильную злобу и пытаясь показать, что будет с теми, кто остался в России и стал ее гражданином.