Заявления Трампа назвали музыкой для ушей Зеленского

Politico: Слова Трампа о проекте санкций против РФ стали музыкой для Зеленского

Слова президента США Дональда Трампа о рассмотрении возможности поддержки законопроекта санкций против РФ стали музыкой для ушей украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщает Politico.

Согласно оценкам республиканского эксперта по внешней политике, 95 американских сенаторов проголосовали бы за принятие закона, хотя маловероятно, что он будет принят до «августовских каникул» в Сенате.

Аналитик считает, что законопроект важен лишь символически, и если в него не будут внесены существенные изменения, то он «фактически ни к чему не принуждает», поскольку дает президенту право определять, «ведет ли Россия переговоры добросовестно».

«Применять санкции или нет — его дело, и у него уже есть возможность определить, ведут ли русские переговоры добросовестно, и в любом случае у него есть полномочия в соответствии с законодательством США применить дополнительные санкции», — добавил спикер.

Ранее Трамп заявил, что заинтересован в законопроекте Конгресса США о новых санкциях против России и рассматривает его.