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02:57, 11 июля 2025Интернет и СМИ

Женщина пожаловалась на мешающее отношениям дорогостоящее хобби бойфренда

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Unsplash

Пользовательница Reddit с ником Curious-Air пожаловалась на своего 41-летнего бойфренда, из-за которого отношения пары никак не могут выйти на следующий уровень. По мнению 39-летней женщины, это происходит из-за недостатка денег, что связано с увлечением ее избранника.

«Он заботливый и внимательный партнер, однако он живет очень скромно, чтобы позволить себе свое дорогостоящее хобби. Дело в том, что он обожает парусный спорт. Если подсчитать его расходы на поддержание в порядке своей лодки, купленной еще до нашей встречи, топливо, страховку, сборы в порту, обслуживание и так далее, то получится более трех тысяч долларов в месяц», — написала автор.

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Женщина уточнила, что из-за этого они с бойфрендом не могут съехаться, поскольку у них просто не хватит денег на аренду жилья нормального размера. Сам яхтсмен обретается в крошечной квартирке, у него нет машины и он достаточно скромно питается. При это все совместные расходы пара делит пополам, а сама женщина не стремится к роскошному образу жизни. Но совместный досуг из-за вынужденной экономии мужчины не особо увлекателен.

«Он не особо-то одобряет лишние траты, разве что по праздникам. Да, мы все еще ходим куда-то, но он, конечно, предпочитает недорогие или вовсе бесплатные локальные мероприятия. Они мне тоже нравятся, но было бы неплохо заняться и чем-то другим. Если я хочу пойти на дорогой концерт, в театр, в SPA-салон или куда-то еще, я обычно делаю это с друзьями», — пожаловалась героиня истории.

Из-за этого женщина задумалась о перспективах жизни с человеком, с которым, скорее всего, им даже не удастся из-за нехватки денег завести совместных детей. Другие пользователи в комментариях предложили женщине определиться, что для нее важнее — полноценная семья с каким-то мужчиной, которого она еще не встретила, или такие отношения конкретно с этим человеком, которого делает счастливым парусный спорт.

Тем временем другой пользователь Reddit рассказал о своем необычном хобби, которым он увлекся еще в подростковом возрасте. Признания мужчины напугали других посетителей площадки: ему посоветовали обратиться к психиатру.

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