Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:59, 11 июля 2025Силовые структуры

Женщину в черном пакете нашли на конвейере российского завода

E1: Тело женщины в черном пакете нашли на заводе в Нижнем Тагиле
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

На ленте конвейера перерабатывающего завода в Нижнем Тагиле нашли женщину в черном пакете без признаков жизни. Об этом сообщает E1.RU.

По данным издания, тело было замечено на заводе в большом и плотно завязанном черном пакете, а на ленту оно попало только после прохождения пакеторазрывателя. Тогда сотрудники предприятия и остановили работу конвейера, а также вызвали полицейских. В настоящее время они работают на месте происшествия.

Известно, что мусор на перерабатывающий завод поступает из Нижнего и Верхнего Тагила, а также Невьянска и ЗАТО Свободный. Место, откуда приехал этот пакет, можно отследить по системе ГЛОНАСС.

Ранее следователи установили личность женщины из Ростова-на-Дону, ребенка которой без признаков жизни нашли в мусорном контейнере.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Романа Старовойта хоронят в Петербурге. Девушка экс-министра транспорта, чиновники и не только: кто приехал на церемонию?

    Залужный попросил у США один тип вооружений

    Кадыров раскрыл подробности о боях за один населенный пункт в Сумской области

    «Калашников» отгрузил Минобороны партию ракет «Вихрь-1»

    Канье Уэста обвинили в изнасиловании

    Радимов высказался о замене «Торпедо» в РПЛ

    Правительство отказалось запрещать рекламу магов и тарологов

    Армия России заняла Зеленую Долину

    Минобороны отчиталось о групповых ударах по украинским объектам

    В России ответили на слова Зеленского о невозможности переговоров до конца обменов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости