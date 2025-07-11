Женщину в черном пакете нашли на конвейере российского завода

E1: Тело женщины в черном пакете нашли на заводе в Нижнем Тагиле

На ленте конвейера перерабатывающего завода в Нижнем Тагиле нашли женщину в черном пакете без признаков жизни. Об этом сообщает E1.RU.

По данным издания, тело было замечено на заводе в большом и плотно завязанном черном пакете, а на ленту оно попало только после прохождения пакеторазрывателя. Тогда сотрудники предприятия и остановили работу конвейера, а также вызвали полицейских. В настоящее время они работают на месте происшествия.

Известно, что мусор на перерабатывающий завод поступает из Нижнего и Верхнего Тагила, а также Невьянска и ЗАТО Свободный. Место, откуда приехал этот пакет, можно отследить по системе ГЛОНАСС.

Ранее следователи установили личность женщины из Ростова-на-Дону, ребенка которой без признаков жизни нашли в мусорном контейнере.