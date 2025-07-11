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15:26, 11 июля 2025Ценности

Звезда «Универа» описала привлекательную мужскую внешность

Актриса Наталья Рудова заявила о привлекательности похожих на нее мужчин
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская актриса театра и кино Наталья Рудова описала привлекательную мужскую внешность. Соответствующий пост появился в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает 4,5 миллиона подписчиков.

41-летняя звезда сериала «Универ» ответила на вопросы подписчиков, заявив, что для нее чрезвычайно важен внешний вид. При этом артистка отметила, что у нее вызывают симпатию мужчины, похожие на нее.

«Я хочу в него смотреть, как в зеркало. Я красива, он тоже должен быть красивым. А точнее, моим близнецом, только мужчиной», — заявила знаменитость.

Ранее в июле Наталья Рудова снялась в откровенной позе у бассейна.

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