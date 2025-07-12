Раскрыто содержание встреч Путина с Гладковым

Гладков: Путин всегда интересуется, как защищают белгородцев

Президент России Владимир Путин регулярно интересуется положением дел в Белгородской области. Об этом в интервью ТАСС рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, раскрывший также содержание своих встреч с главой государства.

«Главный вопрос, который он задает всегда, это то, как мы защищаем жителей Белгородской области, какая нужна помощь, — отметил Гладков. — Конечно, Владимир Владимирович максимально быстро получает доклад от меня, прежде всего — когда в регионе особо сложный период. Зачастую он сам звонит, и я докладываю о ситуации, плюс очные встречи, где идет уже комплексный доклад о социально-экономическом развитии региона, о текущей ситуации, в первую очередь оперативной».

Губернатор Белгородской области отметил, что все решения о помощи местным жителям принимаются максимально оперативно. При этом власти региона, в свою очередь, стараются быстро довести эту помощь до нуждающихся россиян.

Ранее Гладков констатировал, что из-за действий Вооруженных сил Украины обстановка в Белгородской области остается стабильно тяжелой. По его словам, речь идет о территории протяженностью порядка 380 километров.