В США оценили готовность Путина к возможному введению Трампом санкций

NYT: Путин готов к возможному введению Трампом новых санкций против РФ

Президент России Владимир Путин готов к тому, что его американский коллега Дональд Трамп может в конечном итоге ввести новые санкции против Москвы. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Отмечается, что российский лидер доволен своим взаимодействием с главой Белого дома в этом году. По данным издания, Путин ожидает, что ему все же удастся договориться с ним об ослаблении санкций в будущем.

Автор статьи отмечает, что российский президент ценит личные отношения с американским коллегой и «инвестирует в них». «Но в то же время он никогда не питал иллюзий относительно того, как может развиваться американская политика в отношении России. И российское руководство всегда готовилось к худшему», — говорится в материале.

Ранее Трамп рассказал о своем недовольстве Путиным. По его словам, заявления российского лидера всегда звучат хорошо, но в итоге ни к чему не приводят. До этого Трамп заявил, что он разочарован решением российского лидера «не останавливаться» в конфликте на Украине.