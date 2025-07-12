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03:10, 12 июля 2025Мир

В США оценили готовность Путина к возможному введению Трампом санкций

NYT: Путин готов к возможному введению Трампом новых санкций против РФ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Президент России Владимир Путин готов к тому, что его американский коллега Дональд Трамп может в конечном итоге ввести новые санкции против Москвы. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Отмечается, что российский лидер доволен своим взаимодействием с главой Белого дома в этом году. По данным издания, Путин ожидает, что ему все же удастся договориться с ним об ослаблении санкций в будущем.

Автор статьи отмечает, что российский президент ценит личные отношения с американским коллегой и «инвестирует в них». «Но в то же время он никогда не питал иллюзий относительно того, как может развиваться американская политика в отношении России. И российское руководство всегда готовилось к худшему», — говорится в материале.

Ранее Трамп рассказал о своем недовольстве Путиным. По его словам, заявления российского лидера всегда звучат хорошо, но в итоге ни к чему не приводят. До этого Трамп заявил, что он разочарован решением российского лидера «не останавливаться» в конфликте на Украине.

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