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14:10, 14 июля 2025Силовые структуры

Борис Акунин стал фигурантом уголовного дела после общения по телефону

Против Акунина возбудили уголовное дело после разговора с Вованом и Лексусом
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
(внесен Минюстом в реестр иноагентов)

(внесен Минюстом в реестр иноагентов). Фото: Николай Галкин / ТАСС

Уголовное дело в отношении российского писателя Бориса Акунина (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) (настоящее имя — Григорий Чхартишвили) было возбуждено после его телефонного разговора с пранкерами. Об этом со ссылкой на прокурора по делу сообщает ТАСС.

По данным агентства, писателя обвили в публичном оправдании терроризма после беседы с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус). Прокурор отметил, что общение проходило по видеосвязи, в ходе разговора Акунин активно склонял собеседников к участию в насильственном изменение конституционного строя России.

В ходе заседания суда, один из свидетелей рассказал, что пранкеры общались с писателем от имени Владимира Зеленского, которому Акунин рассказал, что готов финансировать Вооруженные силы Украины (ВСУ).

В 2024 году Акунин дважды был признан судом виновным в нарушении порядка деятельности иноагента. Несмотря на это, Акунин игнорировал законодательство РФ и продолжил делать публикации в интернете без соответствующей маркировки. Ему заочно предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

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