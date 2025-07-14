Часть российского региона осталась без света

Центральный и Западный энергорайоны Якутии остались без света

Центральный и Западный энергорайоны Якутии остались без электричества. Об отключении сообщила пресс-служба «Якутскэнерго» в Telegram-канале.

Энергетики уже ведут работы по восстановлению электроснабжения в указанных районах. Компания обещает завершить ремонт в ближайшее время. Причины активации автоматической защиты, в результате которой потребители лишились света, выясняются.

Ранее в центре Краснодара произошло массовое отключение электричества. Без света остались несколько улиц. Отключение случилось в результате повреждения линии электропередачи.