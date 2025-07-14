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09:13, 14 июля 2025Россия

Десятки мигрантов выстроили перед хостелом в российском городе и сняли на видео

В Ярославле дружинники и полицейские выстроили перед хостелом десятки мигрантов
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

В Ярославле дружинники выстроили перед хостелом десятки мигрантов, которые нарушили правила пребывания в России, и сняли их на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «Русская община Zov».

На представленном видео сотрудники полиции и активисты проверяют документы у приезжих. В результате рейда были выявлены несколько нарушителей. Им выписали административные протоколы. В правоохранительных органах предупредили иностранцев, что в случае повторного пренебрежения правилами им грозит депортация.

До этого депутат Госдумы Ярослав Нилов объявил, что необходимо требовать у въезжающих в Россию мигрантов справку об отсутствии таких заболеваний, как гепатит В и С, сифилис, туберкулез и ВИЧ.

Еще раньше глава Крыма Сергей Аксенов предложил запретить мигрантам привозить в Россию семьи.

ЖЗЛ
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