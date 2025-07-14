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13:42, 14 июля 2025Интернет и СМИ

Итальянский двойник Зеленского пришел в восторг от сюжета о себе на российском канале

Похожий на Зеленского блогер Писакане опубликовал сюжет о себе из шоу «60 минут»
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Telegram-канал «Скабеева»

Итальянский блогер Луиджи Писакане, который прославился в сети из-за внешнего сходства с президентом Украины Владимиром Зеленским, отреагировал на сюжет о себе, который был показан в эфире ток-шоу «60 минут» на канале «Россия 1». Фрагмент программы, посвященный ему, он опубликовал в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

В ролике ведущая программы «60 минут» Ольга Скабеева описала сходство блогера и украинского лидера словами «просто безумное». «В Италии обнаружили двойника Зеленского. (...) Луиджи Писакане (...) раньше торговал рыбой в Неаполе, пока не понял, что он вылитый Зе[ленский]», — рассказала она.

«Не могу поверить! Российский федеральный канал сделал обо мне сюжет, потому что я похож на президента Зеленского», — пришел в восторг Писакане.

О том, что похожий на Зеленского итальянский блогер вызвал ажиотаж в сети, сообщалось 8 июля. В комментариях под роликами Писакане русскоязычные пользователи высмеивали его сходство с украинским лидером. «Он похож на Зеленского больше, чем сам Зеленский», — пошутил один из них.

Выпуск программы «60 минут» с сюжетом, посвященным Писакане, вышел 8 июля. В эфире передачи Скабеева показала несколько юмористических видео блогера. В одном из них девушка перепутала Писакане с Зеленским и на украинском языке потребовала, чтобы он вернулся в Киев.

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