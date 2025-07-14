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18:28, 14 июля 2025Силовые структуры

Игра в бутылочку «по сильным правилам» российских подростков обернулась уголовным делом

В Уфе задержали 2 человек за разврат 12-летнего школьника после игры в бутылочку
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В Уфе задержаны 19-летняя девушка и 20-летний молодой человек, устроившие игру в бутылочку «по сильным правилам», в результате которой они изнасиловали 12-летнего школьника. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

В отношении них возбуждено уголовное дело по статье о развратных действиях сексуального характера. 18-летний юноша, изнасиловавший потерпевшего, находится в розыске. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера.

По данным канала, все произошло в середине марта 2025 года. Тогда компания друзей, состоявшая из 19-летней девушки, 20-летнего молодого человека, 18-летнего юноши, а также из двух несовершеннолетних девочек и одного 12-летнего школьника, решили пойти в гости к старшей из компании девушке, чтобы поиграть в бутылочку. На последнем круге бутылочка указала на 18-летнего парня. 19-летняя девушка предложила ему либо поцеловать 12-летнего школьника, либо изнасиловать его. Юноша выбрал второй вариант, несмотря на то, что мальчик протестовал. В итоге молодой человек изнасиловал школьника.

Спустя несколько месяцев о произошедшем узнала сестра пострадавшего. Она обратилась в полицию.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге 42-летний мужчина заманил двух девочек-подростков в квартиру, напоил их и попытался изнасиловать.

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