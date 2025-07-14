Иностранцы избили беременную россиянку за отказ познакомиться

В Краснодаре двое иностранцев избили беременную женщину за отказ познакомиться

В Краснодаре беременная женщина заявила, что на нее напали двое иностранцев. Об этом сообщает Telegram-канал «Краснодар и край».

По данным канала, вечером 13 июня россиянка шла домой от автобусной остановки «Краснодарская ТЭЦ». К ней подошли пьяные иностранцы с предложением познакомиться. Женщина отказалась, тогда один из мужчин ударил ее кулаком по лицу.

У потерпевшей отекла половина лица, пошла кровь из носа. Она вызвала скорую помощь и полицию. Правоохранители через 45 минут приняли заявление по факту произошедшего, а скорая приехала лишь спустя десять часов.

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