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14:36, 14 июля 2025Россия

Мавзолей Ленина закроют для посетителей

Мавзолей Ленина 19 июля закроют для посетителей
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Мавзолей Ленина на Красной площади закроют для посетителей 19 июля. Об этом сообщила Федеральная служба охраны (ФСО), пишет ТАСС.

«19 июля 2025 года допуск посетителей в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет», — говорится в сообщении.

При этом причину закрытия в пресс-службе ФСО не уточнили.

В мае 2025 года стало известно, что Министерство культуры России заказало реставрацию Мавзолея Ленина на Красной площади в Москве за 19,6 миллиона рублей. Согласно документу, ремонт должны завершить к 19 июня 2027 года.

Отмечается, что общее техническое состояние Мавзолея оценивается как «ограниченно работоспособное», однако состояние некоторых его частей считается аварийным.

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