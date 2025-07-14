Мавзолей Ленина закроют для посетителей

Мавзолей Ленина на Красной площади закроют для посетителей 19 июля. Об этом сообщила Федеральная служба охраны (ФСО), пишет ТАСС.
«19 июля 2025 года допуск посетителей в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет», — говорится в сообщении.
При этом причину закрытия в пресс-службе ФСО не уточнили.
В мае 2025 года стало известно, что Министерство культуры России заказало реставрацию Мавзолея Ленина на Красной площади в Москве за 19,6 миллиона рублей. Согласно документу, ремонт должны завершить к 19 июня 2027 года.
Отмечается, что общее техническое состояние Мавзолея оценивается как «ограниченно работоспособное», однако состояние некоторых его частей считается аварийным.