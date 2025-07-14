Мавзолей Ленина закроют для посетителей

Мавзолей Ленина 19 июля закроют для посетителей

Мавзолей Ленина на Красной площади закроют для посетителей 19 июля. Об этом сообщила Федеральная служба охраны (ФСО), пишет ТАСС.

«19 июля 2025 года допуск посетителей в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет», — говорится в сообщении.

При этом причину закрытия в пресс-службе ФСО не уточнили.

В мае 2025 года стало известно, что Министерство культуры России заказало реставрацию Мавзолея Ленина на Красной площади в Москве за 19,6 миллиона рублей. Согласно документу, ремонт должны завершить к 19 июня 2027 года.

Отмечается, что общее техническое состояние Мавзолея оценивается как «ограниченно работоспособное», однако состояние некоторых его частей считается аварийным.