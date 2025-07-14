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16:50, 14 июля 2025Бывший СССР

Минобороны Молдавии прокомментировало новость о молдавских солдатах на Украине

Минобороны Молдавии опровергает информацию о молдавских солдатах в ВСУ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Reuters

Минобороны Молдавии опровергает информацию о проходящих военную службу в Вооруженных силах Украины (ВСУ) и участвующих в боевых действиях молдавских солдатах. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Национальной армии Молдавии.

«Этот нарратив является явной ложью, намеренно распространяемой с целью посеять панику, подорвать доверие к руководству страны и создать путаницу в предвыборной обстановке», — говорится в публикации.

Ранее телеканал RT со ссылкой на источники в Минобороны сообщил, что российские войска ликвидировали наемников из Молдавии ударом по полигону ВСУ.

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