На Украине захотели управлять дронами «из любого города страны»

Вице-премьер Федоров: Пилоты должны управлять дронами из любого города Украины

Пилоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) должны управлять дронами на фронте из любого украинского города. С таким заявлением в интервью «РБК-Украина» выступил вице-премьер и министр цифровой трансформации республики Михаил Федоров.

«Задача стоит такая, чтобы оператор мог управлять дроном на поле боя из любого города страны. Далее — вообще полная автономность дрона», — рассказал член правительства.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал западные страны инвестировать в дроны-перехватчики для ВСУ.