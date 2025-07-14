Названы четыре причины неприятного запаха пота

Фармацевт Орс: Неприятный запах пота может вызывать диета, богатая белками

Фармацевт Херонимо Орс заявил, что даже при хорошей гигиене у некоторых людей бывает неприятный запах пота. В беседе с изданием El Periodico De España он назвал четыре причины, по которым это происходит.

Как отметил Орс, одной из причин неприятного запаха пота является повышенный уровень мочевой кислоты. Его также может вызывать диета, богатая белками и специями, пояснил специалист и призвал в этом случае пересмотреть рацион.

Еще одной причиной запаха пота Орс назвал обтягивающую синтетическую одежду. Кроме того, некоторые лекарственные средства могут иметь побочный эффект в виде неприятного запаха пота.

Ранее терапевт Полина Лепилова рассказала, как бороться с чрезмерной потливостью. Так, она посоветовала пользоваться антиперспирантами с хлоридом алюминия.