Названы способы защититься от недобросовестных арендаторов

Юрист Гусятникова: Контракт поможет защититься от недобросовестных арендаторов

Российские арендодатели стали чаще обращаться за помощью к юристам из-за недобросовестных арендаторов. О том, как защититься от обмана со стороны съемщиков жилья, рассказала старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова в беседе с LIFE.

Чаще всего собственники сталкиваются с задержкой оплаты или выездом жильцов-должников без предупреждения. Чтобы минимизировать такой риск, юрист посоветовала прописать в договоре число, до которого арендатор должен оплатить жилье, а также срок, в течение которого он будет обязан освободить помещение в случае, если не заплатит.

«Кроме того, необходимо предусмотреть возможность расторжения договора в одностороннем порядке, если оплата не была сделана в срок. В таком случае юридически у вас будут все возможности, чтобы, не дожидаясь накопления долга, выселить недобросовестных квартирантов», — рекомендовала Гусятникова.

Она добавила, что если выселить должников все равно не получится быстро, возместить убытки, при нежелании нанимателя идти навстречу, можно только через суд. Однако это долгий и сложный процесс, который нерентабельно начинать ради небольших сумм. В суд можно обратиться и в том случае, если арендаторы нанесли ущерб имуществу, который не получится покрыть страховым депозитом.

Эксперт также посоветовала прописать в договоре полный запрет на сдачу жилья арендаторами другим людям и предусмотреть право на односторонний отказ от договора при нарушении этого пункта.

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