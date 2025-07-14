Николь Кидман появилась на публике без парика и вызвала споры в сети

Австралийская актриса Николь Кидман посетила Уимблдонский турнир по теннису без парика и вызвала споры в сети. Соответствующие комментарии появились на сайте Daily Mail.

58-летняя звезда «Плохой девочки» и «Мулен Ружа!» была замечена на спортивном мероприятии вместе с журналисткой Анной Винтур. Так, Кидман предстала перед камерами в рубашке и костюме, который состоял из пиджака и классических брюк. Образ знаменитости дополнили широкополая шляпа, черные солнцезащитные очки, массивные серьги и кольцо с драгоценными камнями. При этом ее волосы были распущены и выпрямлены.

Фото: Ray Tang / Anadolu via Getty Images

Читатели портала оценили внешний вид Кидман в комментариях под материалом. «Никто не знает, как выглядят настоящие волосы этой женщины!», «Волосы Николь настолько измотаны, что выглядят сухими и безжизненными», «Многие актрисы носят парики, так к чему вся эта критика?», «Сомневаюсь, что это ее натуральные волосы, но кого это волнует? Она определенно не единственная женщина в своей индустрии, которая носит парик или наращивает пряди», «Ее волосы от природы очень вьющиеся», «Это не ее натуральные волосы, и жаль, что она так испортила свою внешность. Она была от природы красива», — обсуждали они.

В мае Николь Кидман оправдалась за тягу к парикам.