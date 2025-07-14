Прощальное видео бойца ВСУ попало в сеть

Опубликовано прощальное видео бойца ВСУ

В сети появилось прощальное видео бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры разместил военный корреспондент Чингис Дамбиев в своем Telegram-канале.

Солдат с перевязанной головой рассказывает на камеру, что командиры бросили его подразделение в районе Купянска Харьковской области. Он пожаловался, что у них не осталось боеприпасов и нет связи. В это время на фоне слышны звуки взрывов.

«Прошу передать моей матери, Бондаренко Ирине Алексеевне, что я не вернусь. Прощайте!» — сказал он, сдерживая слезы.

Ранее сообщалось, что солдат ВСУ записал прощальное видео, оказавшись в окружении. На кадрах военнослужащий показывает окружающую обстановку, сослуживцев и сообщает, что его «с пациками» окружили со всех сторон. При этом он обращается к близким на русском языке. Рядом слышен голос другого бойца, который, судя по всему, общался с женой или возлюбленной — также на русском. «Патроны — все, что осталось...» — отметил он, но все же выразил надежду на скорую встречу. Видео сопровождают звуки взрывов прилетающих снарядов. «Короче, ждем... Всех люблю», — сказал записывающий видео солдат, после чего съемка обрывается.