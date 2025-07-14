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09:48, 14 июля 2025Среда обитания

Раскрыто опасное последствие подавления злости для здоровья

Психиатр Зеленкова-Захарчук: Подавление злости повышает риск болезней щитовидки
Александра Качан (Редактор)

Фото: Brizmaker / Shutterstock / Fotodom

Подавление злости и обиды может привести к проблемам со здоровьем, в том числе сбоям в работе щитовидной железы. Об этом предупредила психиатр и психотерапевт, сотрудник ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России Татьяна Зеленкова-Захарчук, передает kp.ru.

По словам эксперта, длительный стресс на фоне подавления эмоций воспринимается организмом как угроза и может стать причиной плохого сна, гормональных сбоев, а также нарушений репродуктивного здоровья. В условиях постоянной тревоги повышается риск развития тиреотоксикоза — синдрома, связанного с избытком гормонов щитовидной железы, а при депрессии — гипотиреоза, недостатка гормонов щитовидной железы.

Кроме того, подавленные негативные эмоции часто приводят к заниженной самооценке, состоянию беспомощности, ложной вины и потере веры в себя. Чтобы избежать проблем, врач посоветовала не держать злость, обиду и разочарование в себе, а выражать их безопасными способами — вербально, с помощью физической активности или работы с психологом.

Ранее врач-психотерапевт Юлия Романенко рассказала, как избавиться от ночных кошмаров. Она посоветовала работать с тревожными состояниями и соблюдать гигиену сна.

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