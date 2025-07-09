Раскрыты способы избавиться от ночных кошмаров

Врач Романенко: Избавиться от ночных кошмаров можно через работу с тревогой

Избавиться от ночных кошмаров можно, работая с тревожными состояниями, а также через гигиену сна. Такими советами с «Газетой.Ru» поделилась врач-психотерапевт «СМ-Клиники» Юлия Романенко.

Повторяющиеся кошмары могут оказаться признаком тревожного расстройства, ПТСР (посттравматического стрессового расстройства) или других нарушений. Однако тяжелые сны — не обязательно признак психического заболевания. Причиной кошмаров могут стать, в частности, нерешенные психологические проблемы, ситуации с подавленными эмоциями, а также травмирующие события, отголоски которых «приходят» во сне.

Другие возможные причины — хронический стресс и тревога. Однако спровоцировать кошмар может и просмотр тревожного контента перед сном — фильмов ужасов или новостей о катастрофах.

Для работы с кошмарами терапевт посоветовала вести «дневник снов», куда будут записываться их сюжеты. Задача человека — найти связь снов с реальными переживаниями, объяснила эксперт. Она также посоветовала технику «переписывания сценария» — если кошмар повторяется, нужно представить позитивный финал.

Важно заниматься гигиеной сна: ложиться спать в одно и то же время, не пить перед сном кофе и не есть тяжелую пищу, проветривать комнату. Перед сном можно заняться медитацией или легкой йогой — это расслабит психику и поможет снизить уровень тревоги.

Ранее был назван критерий хорошего сна. По словам кардиолога Хосе Абельяна, если человек пообедал и после этого не нуждается в отдыхе, прошлой ночью он спал хорошо — следует и дальше придерживаться этого графика.