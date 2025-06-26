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09:31, 26 июня 2025Забота о себе

Раскрыт надежный показатель хорошего ночного сна

Кардиолог Абельян: Усталость после обеда указывает на плохой ночной сон
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom  

Кардиолог Хосе Абельян заявил, что существует один надежный показатель хорошего ночного сна. Его он раскрыл в беседе с изданием El Español.

«Если вы пообедали и после этого не нуждаетесь в отдыхе и не чувствуете усталости, то вы хорошо спали прошлой ночью, поэтому стоит и дальше придерживаться этого графика», − указал Абельян.

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По словам врача, если выяснилось, что ночной сон был плохим, то его можно улучшить несколькими способами. Так, как утверждает специалист, воздействие солнечного света по утрам положительно сказывается на работе внутренних часов. Кроме того, стоит избегать перед сном физических упражнений, синего света от экранов смартфонов, обильного и позднего ужина. Кроме того, нужно добиться в спальне комфортной температуры, заключил Абельян.

Ранее диетолог Мелисса Митри заявила, что некоторые продукты могут испортить сон. По ее словам, сладости приводят к бессоннице из-за резкого скачка уровня сахара в крови.

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