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12:30, 14 июля 2025Экономика

Россиян предупредили о надвигающихся магнитных бурях

РАН: Магнитные бури могут начаться со следующей недели
Александра Качан (Редактор)

Фото: Victor Lisitsyn / Globallookpress.com

Магнитные бури могут начаться на Земле на следующей неделе. Об этом россиян предупредили специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, передает «Комсомольская правда».

Согласно прогнозам, на текущей неделе бурь не будет. Понедельник и вторник, 14-15 июля, пройдут полностью в зеленой зоне, такая же ситуация сохранится вплоть до воскресенья 20 июля. Условия изменятся в начале следующей недели — в понедельник-среду, 21-23 июля, ожидается буря. Однако ученые подчеркнули, что долговременные прогнозы могут быть неточными.

Ранее хирург Александр Умнов рассказал о негативном влиянии магнитных бурь на психическое здоровье. Он посоветовал избегать в такие дни психической возбудимости, в том числе отказаться от просмотра фильмов ужасов, и ситуаций, вызывающих стресс.

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