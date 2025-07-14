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19:18, 14 июля 2025Культура

Сценарист «Морских дьяволов» рассказал об обучении у Митты

Сценарист Кирилл Журенков назвал Александра Митту очень страстным человеком
Андрей Шеньшаков

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Сценарист Кирилл Журенков, известный по работе над проектами «Морские дьяволы» и «Соловей против Муромца», назвал народного артиста России Александра Митту очень страстным человеком. Об этом он сообщил 5-tv.ru.

Известно, что Журенков ходил на курсы к кинематографисту в течение нескольких лет.

«В какой-то момент Митта увлекся теорией драматургии и сделал один из самых популярных сценарных курсов в России», — заявил он.

По словам сценариста, однажды он попросил у режиссера автограф, на что Митта нарисовал для него целый скетч. «В этом рисунке можно было разглядеть внутреннее хулиганство, молодость и невероятную страсть к жизни», — добавил Кирилл.

Ранее стало известно, что режиссер фильмов «Экипаж» и «Гори, гори моя звезда» Александр Митта страдал от рака почки и в последнее время был на паллиативном лечении.

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