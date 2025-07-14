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15:56, 14 июля 2025Бывший СССР

В Раде рассказали о новых перестановках в правительстве

Железняк: Министров образования и соцполитики Украины Лисового и Жолнович уволят
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Alkxandrowse / Shutterstock / Fotodom

В ходе перестановок в правительстве Украины в отставку будут отправлены министр образования Оксен Лисовой и глава министерства соцполитики Оксана Жолнович. О новых кадровых изменениях в составе кабмина страны рассказал в Telegram депутат Верховной Рады Ярослав Железняк.

«Министра образования [Лисового] увольняют. Кто [займет вместо него министерскую должность] — неизвестно. [Новый] министр экономики — Алексей Соболев. [Главу] Минсоц [Жолнович] — увольняют», — заявил нардеп.

Он добавил, что в отставку также может уйти министр энергетики Герман Галущенко.

Ранее Железняк рассказал о масштабных перестановках в украинском правительстве, которые пройдут 16 июля. До этого стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский предложит должность главы кабмина первому вице-премьеру Юлии Свириденко.

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