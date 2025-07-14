В России пропавшего без вести бойца СВО признали самовольно оставившим часть

Депутат Иванов: Жена бойца СВО 14 месяцев не могла узнать о судьбе мужа

Жена бойца специальной военной операции (СВО) из Красноуральска 14 месяцев не могла о судьбе мужа. Об этом рассказал депутат Максим Иванов в Telegram.

По его словам, еще в апреле 2024 года россиянке сообщили о смерти супруга в бою, однако за несколько месяцев ей так и не передали документ, подтверждающий этот статус. В мае того же года военному перестали перечислять денежное довольствие, а в ноябре женщине сообщили в военкомате, что боец признан самовольно оставившим часть. Родные военного в это не поверили и обратились к Иванову.

Проведенная после депутатского запроса проверка показала, что статус оставившего часть солдату присвоили безосновательно. «В итоге военнослужащего признали пропавшим без вести с мая 2024 и постановили сделать соответствующий перерасчет денежного довольствия, которое должно быть переведено семье», — написал парламентарий.

Иванов выразил уверенность, что в ближайшее время будет произведен перерасчет положенных военному средств. Судьба самого бойца остается неизвестной.

Ранее участнику СВО с шестью ранениями отказали в страховой выплате. Добиться перечисления бойцу денежных средств удалось только после обращения в органы военной прокуратуры.