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11:17, 14 июля 2025Россия

В России пропавшего без вести бойца СВО признали самовольно оставившим часть

Депутат Иванов: Жена бойца СВО 14 месяцев не могла узнать о судьбе мужа
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Жена бойца специальной военной операции (СВО) из Красноуральска 14 месяцев не могла о судьбе мужа. Об этом рассказал депутат Максим Иванов в Telegram.

По его словам, еще в апреле 2024 года россиянке сообщили о смерти супруга в бою, однако за несколько месяцев ей так и не передали документ, подтверждающий этот статус. В мае того же года военному перестали перечислять денежное довольствие, а в ноябре женщине сообщили в военкомате, что боец признан самовольно оставившим часть. Родные военного в это не поверили и обратились к Иванову.

Проведенная после депутатского запроса проверка показала, что статус оставившего часть солдату присвоили безосновательно. «В итоге военнослужащего признали пропавшим без вести с мая 2024 и постановили сделать соответствующий перерасчет денежного довольствия, которое должно быть переведено семье», — написал парламентарий.

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Иванов выразил уверенность, что в ближайшее время будет произведен перерасчет положенных военному средств. Судьба самого бойца остается неизвестной.

Ранее участнику СВО с шестью ранениями отказали в страховой выплате. Добиться перечисления бойцу денежных средств удалось только после обращения в органы военной прокуратуры.

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