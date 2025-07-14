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07:29, 14 июля 2025Россия

ВСУ произвели ночной налет на четыре российских региона

Минобороны: ВСУ атаковали четыре региона России, включая Крым
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

ВСУ атаковали четыре российских региона. О ночном налете беспилотников сообщает Минобороны в Telegram.

Под ударом оказался Крым, а также Орловская, Брянская и Курская области.

Над ними было сбито десять дронов, более половины из них – шесть – перехватили над Орловской областью. Еще один беспилотник средства противовоздушной обороны нейтрализовали над акваторией Черного моря.

В предыдущую ночь украинские войска выпустили по российской территории почти 40 беспилотников. 26 из их числа были сбиты над Белгородской областью.

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