25-килограммовый камень из пустыни Сахара продадут за 312 миллионов рублей

Камень, найденный в Сахаре охотником за метеоритами, продадут за 4 млн долларов

Аукционный дом Sotheby's в Нью-Йорке выставит на торги 25-килограммовый марсианский метеорит. Об этом сообщает издание The Sydney Morning Herald.

Камень под названием NWA 16788 представляет собой самый крупный фрагмент Марса, когда-либо найденный на Земле. Он на 70 процентов больше предыдущего рекордсмена и составляет почти 7 процентов всего марсианского материала на планете. Ожидается, что его продадут за сумму от 2 до 4 миллионов долларов (от 156 до 312 миллионов рублей).

Охотник за метеоритами нашел NWA 16788 в пустыне Сахара в ноябре 2023 года. Ученые считают, что камень откололся от поверхности Марса после столкновения с астероидом. Фрагмент выставлялся в Итальянском космическом агентстве в Риме. Имя его владельца держат в секрете.

Перед аукционом небольшой кусок находки изучили в лаборатории и подтвердили ее марсианское происхождение. Для этого состав камня сравнили с данными, полученными межпланетным аппаратом Viking. Выяснилось, что это оливин-микрогаббровый шерготтит.

Ранее сообщалось, что мужчине из Германии предложили крупную сумму за упавший в его саду метеорит. Стоимость объекта оценивалась в 200 тысяч евро.