Александра Митту не будут хоронить после прощания

Народного артиста России Александра Митту кремируют после церемонии прощания

Народного артиста Российской Федерации, выдающегося режиссера Александра Митту кремируют. Об этом ТАСС сообщил его сын Евгений.

Сообщается, что тело будет предано огню сразу после церемонии прощания, которую ранее анонсировали на 17 июля.

«Будет кремация, на ней не будет посторонних», — сообщил сын постановщика.

Известно, что близкие и родные Митты смогут проститься с автором культовых картин «Экипаж» и «Гори, гори моя звезда» в малом зале Центрального дома литераторов.

Ранее стало известно, что кинематографист Александр Митта страдал от рака почки и в последнее время был на паллиативном лечении.