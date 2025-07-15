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12:41, 15 июля 2025Экономика

Американские самолеты и виски попадут под пошлины Евросоюза

Bloomberg: ЕС собрался ввести пошлины на самолеты Boeing и бурбон
Кирилл Луцюк

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейская комиссия подготовила список товаров из США на 72 миллиарда евро, которые она планирует обложить пошлинами в ответ на решение Белого дома ввести 30-процентные тарифы на продукцию из Евросоюза (ЕС). Об этом сообщило агентство Bloomberg.

В связи с этим издание напомнило, что речь идет уже о втором перечне товаров, которые рискуют попасть под европейские пошлины. Первый Еврокомиссия успела утвердить еще весной, когда потребовалось ответить на 10-процентные пошлины США на сталь и алюминий из ЕС. Впрочем, тогда Брюссель решил отложить вступление в силу таких мер, рассчитывая договориться с Вашингтоном об отмене всех тарифов.

В новом списке речь идет также о продукции машиностроения, химикатах, пластмассах, медицинских приборах, электрооборудовании, винах и товарах агропромышленного комплекса.

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В начале апреля сообщалось, что Европейский союз передумал вводить пошлины на импортируемый из США бурбон, уступив активному лоббированию со стороны Франции, Италии и Ирландии, решивших защитить свою алкогольную промышленность от эскалации торговой войны. Дело в том, что президент США Дональд Трамп пообещал обложить 200-процентными пошлинами европейские вина и крепкие напитки, если Брюссель поступит аналогичным образом в отношении американского бурбона.

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