Американские самолеты и виски попадут под пошлины Евросоюза

Bloomberg: ЕС собрался ввести пошлины на самолеты Boeing и бурбон

Европейская комиссия подготовила список товаров из США на 72 миллиарда евро, которые она планирует обложить пошлинами в ответ на решение Белого дома ввести 30-процентные тарифы на продукцию из Евросоюза (ЕС). Об этом сообщило агентство Bloomberg.

В связи с этим издание напомнило, что речь идет уже о втором перечне товаров, которые рискуют попасть под европейские пошлины. Первый Еврокомиссия успела утвердить еще весной, когда потребовалось ответить на 10-процентные пошлины США на сталь и алюминий из ЕС. Впрочем, тогда Брюссель решил отложить вступление в силу таких мер, рассчитывая договориться с Вашингтоном об отмене всех тарифов.

В новом списке речь идет также о продукции машиностроения, химикатах, пластмассах, медицинских приборах, электрооборудовании, винах и товарах агропромышленного комплекса.

В начале апреля сообщалось, что Европейский союз передумал вводить пошлины на импортируемый из США бурбон, уступив активному лоббированию со стороны Франции, Италии и Ирландии, решивших защитить свою алкогольную промышленность от эскалации торговой войны. Дело в том, что президент США Дональд Трамп пообещал обложить 200-процентными пошлинами европейские вина и крепкие напитки, если Брюссель поступит аналогичным образом в отношении американского бурбона.