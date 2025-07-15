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08:57, 15 июля 2025Моя страна

Бронзовый суслик в России получил имя из космоса

Космонавт Песков дал имя красноярскому бронзовому суслику, его назвали Назаром
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Telegram-канал мэрии Красноясноярска

Имя для очередного — четвертого — бронзового суслика, которые стали уже символом Красноярска, пришло буквально из космоса. Его подсказал российский космонавт Кирилл Песков, работающий на борту МКС. Он предложил назвать фигурку зверька Назаром, пишет «Российская газета».

Идея имени была навеяна названием родного города космонавта — Назарово. По его словам, особенно он оценил то, как был выполнен скафандр суслика. Его оформили очень детально и грамотно, признался Песков.

«Огромное спасибо Кириллу за то, что помог нашей городской истории с сусликами приобрести космический масштаб», — поблагодарили уроженца Красноярского края в мэрии регионального центра.

Уточняется, что четвертая фигурка зверька появилась в сквере Космонавтов.

Ранее на острове Татышев в Красноярске появился необычный арт-объект — миниатюрный светофор, предназначенный для местных сусликов.

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