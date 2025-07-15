Чадов назвал преимущества советского кино над российским

Актер Андрей Чадов заявил, что в России не хватает снятых с душой фильмов

Актер Андрей Чадов, известный по ролям в фильмах «Живой» и «Тихая застава», сравнил российские и советские фильмы. Об этом он сообщил в интервью 5-tv.ru.

Во время Международного кинофестиваля семейных и детских фильмов «В кругу семьи» в Ярославле Чадов успел пообщаться с журналистами. По его словам, сейчас кино в основном снимается про далекие от людей вещи.

«Не хватает фильмов про людей. Вот в советском кино была душа. Сейчас этой души очень мало в кино, поэтому нет массового отклика. Считается, что это не востребовано, не популярно», — заявил артист.

Также он предположил, что подобные фильмы точно обретут народную любовь, если будут выходить в прокат сейчас.

«Если такое кино появится, многие откликнутся на это. Эта ниша не занята совершенно. Вот какой-нибудь последний фильм про любовь — мужчина, женщина — можете напомнить? Вот и я не могу», — добавил Алексей.

Ранее стало известно, что российский актер Андрей Чадов признался, что не стал бы сниматься сейчас в некоторых фильмах из своей обширной фильмографии.