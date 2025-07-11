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15:07, 11 июля 2025Культура

Чадов пожалел о съемках в некоторых фильмах

Актер Андрей Чадов заявил, что сейчас не стал бы сниматься в некоторых фильмах
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский актер Андрей Чадов признался, что не стал бы сниматься сейчас в некоторых фильмах. Его комментарий приводит сайт «Страсти».

При этом артист подчеркнул, что у него нет таких ролей, за которые ему стыдно. «Но есть картины, в которых я сейчас бы не стал принимать участие. Потому что эта картина не несет ничего хорошего. Название не буду говорить. Есть фильмы, после просмотра которых встает вопрос зачем. А если искусство не несет свет, хотя бы малый, я не понимаю, какой смысл во всем», — заявил он.

Ранее Андрей Чадов рассказал о знакомстве со звездой сериала «Моя прекрасная няня» Анастасией Заворотнюк.

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