Годовалая россиянка съела таблетку крысиного яда в гостях у бабушки

СК: В Омской области годовалый ребенок отравился крысиным ядом

В Омской области годовалая девочка съела таблетку крысиного яда. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 14 июля ребенка доставили в больницу с отравлением. Выяснилось, что она была в гостях у бабушки. Девочка нашла на полу таблетку для травли крыс и взяла ее в рот. Малышку смогли спасти. Ее здоровью уже ничего не угрожает.

Ранее в Приморье Октябрьский районный суд приговорил сотрудницу дезинфекционной станции к году ограничения свободы после отравления детей крысиным ядом в школе.