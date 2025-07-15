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16:00, 15 июля 2025Бывший СССР

Грузия не впустила депортированных из России украинских преступников

Грузия не впустила около 80 депортированных Россией украинских преступников
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

Власти Грузии отказались впустить в страну около 80 депортированных Россией украинских преступников. Об этом заявил представитель пограничной полиции республики Лука Пааташвили в эфире телекомпании «Имеди».

«Большинство из этих примерно 80 человек, находящихся на КПП на грузино-российской границе, ранее были осуждены за тяжелые преступления, такие как убийства, изнасилования или связанные с наркотиками. У них нет соответствующих документов, пропустить их на территорию Грузии — большой риск», — подчеркнул чиновник.

Пааташвили прокомментировал информацию о находящихся на российско-грузинской границе украинцах и рассказал об участившихся попытках граждан Украины пересечь границу с Грузией по не связанным с туризмом причинами. По его словам, 80 депортированных украинцев в настоящий момент находятся на контрольно-пропускном пункте и ожидают дальнейших действий.

В конце июня около 40 депортированных украинцев также застряли на границе Грузии и России. Отмечается, что высланные отбывали различные сроки заключения в исправительно-трудовых учреждениях России.

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